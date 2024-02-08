Захарова предрекла вмешательство Запада в российские выборы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, высказала обеспокоенность по поводу возможного использования западными государствами своих социальных сетей и платформ для влияния на предстоящие выборы в России. В своем заявлении, опубликованном агентством РИА Новости, она подчеркнула, что цифровые хостинговые и интернет-платформы могут быть задействованы для манипулирования массовым сознанием российского населения, особенно в период предвыборной кампании.

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Захарова также отметила случаи блокировки регионального государственного телевидения России Google, владельцем которого является YouTube, что, по ее мнению, является еще одним подтверждением попыток влияния на выборы в России.

Дипломат подчеркнула, что Россия намерена жестко и решительно пресекать любые попытки вмешательства в ее внутренние дела, включая поддержку оппозиционных движений и провокационные действия в преддверии выборов.

Она также выразила обеспокоенность тем, что западные государства не отвечают на запросы России об обеспечении безопасности на избирательных участках, организованных на российских дипломатических объектах за рубежом.

Ранее стало известно, что МИД России приняло решение не приглашать представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей на президентских выборах в России. Это решение объясняется плохой репутацией БДИПЧ, их политической ангажированностью и неадекватными требованиями, по мнению ведомства.