Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

В событийной хронике Запорожской области акцентируется постепенное продвижение российских войск, подчеркнуто губернатором региона Евгением Балицким. При этом он поддерживает стратегию минимизации потерь личного состава, отмечая, что сохранение жизней солдат ставится в приоритет. В контексте оперативной обстановки, начальник Главного управления разведки Украины, Кирилл Буданов, высказал оценку успехов Вооруженных сил России, выделяя особый прогресс в районе Авдеевки.

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Кроме того, в ночь на 30 января российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали эффективность, уничтожив 21 украинский беспилотник над несколькими регионами. Среди них были сбиты воздушные аппараты над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Эти события оставляют много вопросов о текущей динамике конфликта в регионе.