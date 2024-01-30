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NataVd
Белый дом: США не стремятся к эскалации конфликта с Ираном
В Белом доме ответили на вопрос о войне США и Ирана

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В ответ на запрос о возможном воздействии на Иран после нападения на американских солдат в Иордании, Белый дом подчеркнул, что не ищет конфликта с Ираном. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, Джон Кирби, сообщил, что Вашингтон анализирует различные сценарии ответа, но решение будет принято по необходимости.

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Исламское сопротивление Ирака взяло на себя ответственность за нападение, связывая его с поддержкой США действиями Израиля в регионе. Подразумевается, что данное движение могло действовать в интересах Тегерана. Атака, осуществленная с применением беспилотников 27 января, привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению нескольких десятков.

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Обеспокоенность возможным эскалацией конфликта подчеркивается на фоне заявлений Белого дома о нестремлении к военным действиям с Ираном, предостерегая от дальнейших напряженных шагов и подчеркивая необходимость внимательного рассмотрения контекста.

#новости
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