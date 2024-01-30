На Украине рассказали о реакции союзников на слухи об отставке Залужного

Бывший президент Украины Петр Порошенко, пребывающий в Брюсселе, поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от реакции европейских союзников на слухи об увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного.

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Порошенко подчеркнул, что такие сообщения вызвали шок среди чиновников, и призвал к оперативному опровержению информации, а также к отмене решения об увольнении, если оно существует. В своих высказываниях политик предупредил о возможных негативных последствиях такого шага для Украины.

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Ранее Пентагон воздержался от комментариев по поводу увольнения Залужного, направив запрос в Киев.