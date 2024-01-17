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Министр нефти и природного газа Индии, Хардип Пури, подтвердил, что страна закупает российскую нефть по рыночным ценам. Управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев подчеркнул, что заявления Пури свидетельствуют о том, что российская нефть покупается и продается без учета ценовых ограничений.
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По словам Пури, Индия сталкивается с трудностями в закупке российской нефти, включая проблемы с доставкой и установленный G7 "ценовой потолок" в $60 за баррель. При неудовлетворительных ценах на российскую нефть, Индия предпочитает обращаться к Ираку, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Канищев подчеркнул, что снижение объемов закупок российской нефти связано с более низкими ценами на нефть из других стран.
В конце 2023 года Индия сократила объем закупок российской нефти на примерно 15%, что составляет около 200 тысяч тонн в сутки.
Западные СМИ сообщили о танкерах с российской нефтью, простаивающих в ноябре и декабре у берегов Индии, а также продолжающихся задержках отгрузок нефти Sokol с проекта "Сахалин-1" в новом году.
Эти события свидетельствуют о динамике на рынке нефти, влияющей на стратегические решения Индии по закупке углеводородов.