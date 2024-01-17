После крушения вертолета в Киргизии ряд военных временно отстранили от службы

В связи с катастрофой военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, Киргизия, 17 января, отмечено, что один военнослужащий погиб, а десятеро пострадали. В ходе расследования, ведущегося министерством обороны республики, сообщается о временном освобождении от должностей определенных военных Сил воздушной обороны. Оперативно-следственные мероприятия направлены на получение объективной картины событий.

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Из госпитализированных четверо граждан находятся в реанимации, в том числе двое в тяжелом состоянии, а шестеро в состоянии средней тяжести. Детальности происшествия и причины аварии предоставлены в официальных заявлениях пресс-службы Министерства обороны Киргизии и ТАСС, обеспечивая полноту информации.