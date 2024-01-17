В МИД высказались о заключенных на Украине россиянах

На брифинге, проведенном Марией Захаровой, официальным представителем МИД РФ, поднят вопрос о растущем количестве обращений, связанных с заключенными россиянами на Украине. Захарова выразила серьезную тревогу, охарактеризовав ситуацию как ужасающую и подчеркнув, что официальные власти осведомлены только об ограниченном числе случаев. Она даже признала возможность, что некоторые из заключенных могли "просто сгинуть в застенках".

реклама

Кроме того, ранее Захарова отметила потенциальные депортации из Латвии до 2000 российских граждан, не соответствующих требованиям. Важно отметить, что она заверила о готовности России предоставить помощь депортированным соотечественникам, подчеркивая важность поддержки в таких сложных ситуациях.