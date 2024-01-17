Генсек ООН заявил о неизбежности отказа от ископаемого топлива

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, в ходе своего выступления на форуме в Давосе, в высокопрофессиональной манере, ясно подчеркнул неотвратимость и критическую важность поэтапного отказа от ископаемых топлив. Он настоял на "правильном переходе к возобновляемым источникам энергии", подчеркивая, что эта мера не только неизбежна, но и требует срочной реализации.

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Гутерриш также выразил серьезные опасения относительно возможного замедления темпов экономического роста, характеризуя предстоящую пятилетку как период самых сложных вызовов за последние три десятилетия. В своем выступлении он подчеркнул, что процессы сокращения бедности и голода в отдельных странах начинают отступать, что вызывает "обиду и гнев" в мировом сообществе.

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Отметим, что в декабре 2023 года страны, участвовавшие в климатическом саммите COP28 в Дубае, приняли соглашение о поэтапном отказе от ископаемых топлив к 2050 году. Здесь акцентировано важное требование к оперативному и организованному переходу в энергетических системах. Председатель мероприятия, Султан бен Ахмед аль-Джабер, явно подчеркнул необходимость построения новых энергетических систем, предупреждая о том, что переходный период не может быть резким, поскольку нельзя "отключить мир от существующей энергетической системы до того, как будет построена новая".