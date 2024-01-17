Пакистан отозвал своего посла из Ирана в ответ на ракетный удар

В ответ на беспокойные события в провинции Белуджистан Пакистанское Министерство иностранных дел анонсировало стратегически взвешенное решение об отзыве своего посла из Ирана. С высокой степенью дипломатического профессионализма и акцентом на правовых аспектах, представители МИД подчеркнули противозаконный и неприемлемый характер ракетных ударов, выразив решимость Исламабада сохранить за собой право на ответные меры.

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Неукоснительно соблюдая нормы международного права, решение о том, чтобы отозвать посла, становится выразительным дипломатическим сигналом, а позиция Исламабада оставить открытым вопрос возможного ответа подчеркивает стремление к сбалансированной реакции. Ракетные удары, исходящие от Корпуса стражей исламской революции Ирана, признаны в свете их направленности на штаб-квартиры террористической группировки "Джейш аль-Зольм" на пакистанской территории, что вносит дополнительные нюансы в обострившуюся политическую обстановку в регионе.