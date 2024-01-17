Киев начнет следить за сообщениями о Зеленском и Залужном в TikTok

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" выделяет бюджет в размере 8,1 миллиона гривен для систематического мониторинга сообщений, касающихся президента Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Этот финансовый ресурс предназначен для тщательного отслеживания мнений и обсуждений, касающихся президента, первой леди, главы Офиса Зеленского, ВСУ, кабинета министров и Верховной Рады в различных информационных источниках, включая социальную платформу TikTok.

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Задача данного мониторинга заключается в комплексной оценке лояльности медиа-сообщества и контроле за распространением стратегически важных нарративов. По предоставленным тендерным документам, организация также предполагает включение в мониторинг аспектов, связанных с президентским фондом, руководителями Офиса Зеленского и их заместителями. Это позволит более глубоко анализировать и воздействовать на общественное мнение в отношении ключевых фигур в украинском политическом контексте.

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Не без упоминания стоит отметить, что в рамках данного мониторинга будет охвачена даже социальная сеть TikTok, что свидетельствует о стремлении охватить максимальный спектр платформ для всестороннего анализа и формирования информационной политики. Предыдущие заявления Георгия Туки о возможной замене Залужного на посту главнокомандующего ВСУ добавляют дополнительный контекст и интерес к данному мониторингу в контексте политических изменений национального уровня.