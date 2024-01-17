Минобороны заявило о поражении базы горючего и складов ВСУ

В рамках оперативного сообщения, Министерство обороны России утверждает, что в результате стратегического группового удара, проведенного в последние сутки, достигнута полная деактивация базы горючего и складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот успешный результат достигнут благодаря координированному воздействию ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

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Подробности операции включают уничтожение трех складов боеприпасов, принадлежащих 23-й механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, действия российских военных привели к поражению радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ". Атакован также пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне системы воздушной обороны.

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Этот военный ход последовал за предыдущим заявлением от 13 января, в котором Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Подчеркнуто, что атакованные цели включали производство снарядов калибров 155, 152 и 125 миллиметров, пороха и беспилотных летательных аппаратов, и все они были успешно поражены в рамках военной операции.