Китай выступил против использования инноваций в качестве инструмента сдерживания

На мировой арене Всемирного экономического форума в Давосе премьер Госсовета Китая Ли Цян внес значительный вклад в дискуссию, огласив категорическое противостояние стратегии, в рамках которой технологические инновации используются в качестве мощного инструмента геополитического сдерживания.

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В ходе своего выступления Ли Цян выразил убеждение в том, что продвижение науки и техники должно служить исключительно благополучию человечества, а не превращаться в инструмент политической агрессии. Важность акцента на коллективном развитии передовых технологий для поддержания здоровой конкуренции в мировом масштабе была ясно подчеркнута.

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Несмотря на то, что в речи Ли Цяна не содержалось прямых упоминаний конкретных стран, необходимо рассматривать его высказывания в контексте долгосрочного напряженного взаимодействия между Китаем и США в области высоких технологий. Ограничения, введенные Соединенными Штатами в октябре 2022 года, на поставки высокотехнологичных чипов и оборудования в Китай, лишь усугубили уже сложившиеся напряженности. В ответ Китай принял серию контрмер, включая лишение Micron Technology права продавать свои продукты местным операторам критической инфраструктуры, а также ограничение экспорта двух ключевых редкоземельных металлов. Последнее действие выявляет превосходство Китая, контролирующего от 60 до 85 процентов мирового рынка производства чипов.