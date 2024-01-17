Иран впервые нанес ракетный удар по террористам в Пакистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выполнил историческую операцию, применив баллистические ракеты в нападении на штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» в пакистанской провинции Белуджистан, конкретно в районе Ко Сабз. Атака была изысканно организована, результативно уничтожив две крупнейшие штаб-квартиры террористов с применением комбинированного удара ракет и беспилотников, подчеркнуто в официальном сообщении агентства Tasnim.

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Стоит отметить, что подобные действия КСИР не являются случайными, ранее они применяли баллистические ракеты в Сирии против позиций боевиков «Исламского государства», отвечая на террористические атаки в иранском городе Керман. Важным моментом является полное ликвидирование всех намеченных объектов в результате этих операций, что подчеркивает высокий уровень компетентности и решительности Ирана в борьбе с террористическими угрозами.