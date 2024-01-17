В Венгрии назвали способ прекратить конфликт на Украине

На встрече с австрийским порталом Exxpress глава МИД Венгрии, Петер Сийярто, высказал концепцию решения украинского конфликта через стратегический отказ от поставок оружия в Киев. Его анализ утверждает, что нарастание военного арсенала негативно сказывается на длительности противостояния, увеличивая страшные последствия для граждан.

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Подчеркнув необходимость активного дипломатического разрешения, господин Сийярто выразил убеждение, что сохранение суверенитета Украины возможно лишь через диалоговый путь, призывая к немедленному завершению военных действий. В предыдущих заявлениях он также настаивал на получении финансовой поддержки Венгрией из фондов Евросоюза, исключая это от обсуждения в контексте вопросов вето по макрофинансированию Украины, подчеркивая, что данное требование не подлежит обмену или компромиссам.