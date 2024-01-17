В МИД России прокомментировали встречу по Украине в Давосе

В своем анализе четвертой встречи по Украине в Давосе в "копенгагенском формате", Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что несмотря на повышение числа участников с 66 до 82 по сравнению с предыдущим раундом в октябре 2023 года, она рассматривает этот рост как количественный, а не качественный показатель диалога. В своем заявлении она высказала замечание о том, что Китай вновь отказался принять участие, а некоторые другие страны, представленные на мероприятии, демонстрировали свое участие на заниженном уровне, действуя в роли наблюдателей.

реклама

Захарова подчеркнула, что это вызывает сомнения относительно полноценного вовлечения этих стран в диалог. Она также привела внимание к тому, что, несмотря на формальное увеличение числа участников, качество обсуждений оказалось недостаточным, подчеркивая, что рост участников не отражает истинной сути проведенных дискуссий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отметив, что Россия не примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, Захарова подчеркнула свою позицию по отношению к событиям, происходящим в рамках данного международного форума.