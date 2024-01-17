Журналист оценил высылку россиян из Латвии фразой «отправляют куда глаза глядят»

Андрейс Стариковс, главный редактор информационного агентства Baltnews, в интервью радио Sputnik высказал резкую критику в отношении Латвии в связи с высылкой российских граждан, охарактеризовав этот процесс фразой "отправляют куда глаза глядят". В своем выступлении он не только назвал данное действие нелегитимным, но и признал его преступным.

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Стариковс подчеркнул, что процесс депортации, начавшийся давно с изолированных случаев, может эволюционировать в массовую высылку граждан. Этот процесс, как отметил журналист, поддерживается соответствующей правовой базой и введением языковых экзаменов.

Главред Baltnews также рассказал о сложностях, с которыми столкнулась депортационная процедура из-за оценки конституционным судом Латвии поправок к закону об иммиграции. Он предупредил, что после завершения этого этапа формальности начнется массовая депортация россиян из страны.

По словам Стариковса, процедура высылки включает этапы: доставка до границы, предоставление медицинской помощи, временного жилья и документов для успешной интеграции в новую социальную среду.

Интервью также затрагивает конкретный случай Бориса Каткова, 82-летнего руководителя Латвийско-российской ассоциации сотрудничества. Ему было отправлено уведомление о депортации, в котором его признали национальной угрозой. Катков не получил объяснений и был лишен вид на жительство.

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Отмечается, что 1167 человек находятся под угрозой депортации, включая 789 человек старше 60 лет, испытывающих сложности с языковым экзаменом, необходимым для продления видов на жительство.