В Саудовской Аравии опровергли официальное вступление в БРИКС

На форуме в Давосе Маджид аль-Касаби, министр торговли Саудовской Аравии, крайне уверенно опроверг заявления, свидетельствующие об официальном присоединении страны к БРИКС. В своем выступлении он подчеркнул, что, несмотря на полученное приглашение, Саудовская Аравия на данный момент не вступила в ряды этой международной организации.

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Это заявление Маджида аль-Касаби приходит в противоречие с ранее распространенной информацией от государственного телевидения Саудовской Аравии, которое 2 января сообщило об официальном вступлении страны в БРИКС с положительной оценкой перспектив членства. Важно отметить, что решение пригласить новых участников в организацию было принято после саммита БРИКС в Йоханнесбурге, где 23 страны, включая Саудовскую Аравию, подали официальные заявки на членство, и общее число стран-кандидатов превысило 40.

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Такой отказ со стороны Саудовской Аравии от официального членства в БРИКС становится значимым элементом в контексте международных отношений и подчеркивает подход страны к участию в глобальных союзах.