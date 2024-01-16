В России достигли лучших показателей безопасности полетов

В 2023 году Россия добилась выдающихся успехов в сфере обеспечения безопасности в авиации, что было подчеркнуто Владимиром Ковальским, руководителем Государственной авиационной инспекции, в беседе с "Известиями". За последние пять лет стране удалось поднять средние абсолютные значения безопасности полетов на иностранных воздушных судах, учитывая при этом объемы авиаперевозок.

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Ковальский выразил удовлетворение тем, что в 2022 и 2023 годах не было ни одного случая гибели пассажира в результате авиакатастроф, в которых участвовали иностранные самолеты. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма и компетентности российских авиакомпаний. Он также отметил 15-процентное снижение числа авиационных инцидентов с российскими воздушными судами по сравнению с предыдущим периодом.

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Глава Госавианадзора подчеркнул, что вопреки санкциям, наложенным на Россию, не произошло увеличение технических неисправностей в авиационной отрасли. Ковальский также выделил высокий профессиональный уровень сотрудников Росавиации, отметив их готовность реагировать на потенциальные риски для авиасообщения и пассажиров, связанные с возможным арестом 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании.