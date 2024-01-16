Полковник Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

В результате вынесенного приговора Второго Западного окружного военного суда, бывший глава отдела морского управления Росгвардии, полковник Сергей Волков, признан виновным в недостаточно эффективной охране Крымского моста и осужден на шесть лет тюремного заключения. Решение суда включает в себя квалификацию превышения должностных полномочий, и он направлен отбывать свой срок в условиях колонии общего режима. Важно отметить, что несмотря на вынесенный приговор, государственные награды полковнику не были отняты.

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История, приведшая к уголовному преследованию Волкова, связана с приобретением им низкокачественной аппаратуры, а именно комплексов "Орел-БПЛА", предназначенных для противодействия беспилотным летательным аппаратам вблизи Крымского моста. Расследование выявило, что эти системы не смогли эффективно противостоять дронам противника – боевым дронам Украины. Убытки для государства оцениваются почти в 400 миллионов рублей, и судебное решение передает дело об иске Росгвардии на рассмотрение гражданского суда.

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В свою защиту Волков утверждает, что действовал в соответствии с установленным законодательством. В ходе судебного процесса прокурор выдвигал требование о семилетнем заключении для Волкова, подчеркивая серьезность обвинений.