Украинские власти заявили об эвакуации населенных пунктов под Купянском

В официальном канале в Telegram глава Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, огласил решение ввести обязательную эвакуацию в общинах Кондрашовская и Куриливская Купянского района. Мотивировано это усугублением обстановки в сфере безопасности. Затрагиваются более трех тысяч человек, среди которых 279 детей.

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Обращение к гражданам с призывом присоединиться к эвакуации адресовано семьям с детьми, проживающим в 26 селах указанных общин. Украинские власти гарантируют предоставление временного жилья и необходимой поддержки с целью обеспечения безопасности эвакуированным гражданам.