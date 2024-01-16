Володин заявил о предотвращенной благодаря СВО третьей мировой войне

На инициативном заседании весенней сессии Госдумы, Вячеслав Володин выразил убеждение в том, что проведенная специальная военная операция на территории Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года, успешно оказала предотвращение возможного начала третьей мировой войны. В своем выступлении спикер Госдумы акцентировал внимание на том, что российские военные действия несут главную цель в борьбе с нацизмом и обеспечении мира и спокойствия не только в России, но и в других государствах, особенно в Европе.

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Владимир Путин, президент России, на ранних этапах спецоперации подчеркнул, что ее главной задачей стала защита жителей Донбасса. В январе 2024 года, заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, подтвердил, что в текущем году спецоперация сохранит свой характер с фокусом на разоружении Вооруженных сил Украины и искоренении неонацистской идеологии. Он подчеркнул, что главной стратегической целью России остается смена украинского режима.