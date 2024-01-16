Залужный рассказал США о планах ВСУ на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Валерий Залужный, провел подробные телефонные консультации с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генералом Чарльзом Брауном. В ходе беседы Залужный дал исчерпывающий обзор результатов военных действий в ушедшем 2023 году, а также представил детализированные планы и прогнозы на год, начинающийся.

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При этом основное внимание уделил обстановке на различных фронтовых участках, обменялся точными мнениями с генералом Брауном по вопросам, рассматриваемым как стратегически важные для обеих сторон.

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Ранее высказанное предупреждение бывшего разведчика морской пехоты США, Скотта Риттера, о возможной потере Харькова и Одессы со стороны Украины без начала мирных переговоров с Россией, учтено в контексте сложности в восполнении значительных потерь Вооруженных сил Украины.