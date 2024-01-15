На Украине указали на неготовность Британии воевать с Россией

14 января 2024 года украинский политолог Виталий Портников высказал свое видение относительно непригодности Великобритании к вступлению в военный конфликт с Россией, подчеркивая заключенное соглашение о безопасности с Украиной в качестве иллюзии готовности. Политолог утверждает, что данное соглашение, скорее всего, служит формой уклонения от активного участия в конфликтах, чем реальной подготовкой к ним. Важно отметить, что, по мнению эксперта, Великобритания столкнется с трудностью оказания эффективной поддержки Украине, учитывая ее ограниченные ресурсы по сравнению с Евросоюзом и США.

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В контексте ранее сделанных заявлений украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил обещание Киева предоставить поддержку Великобритании в случае агрессии, в том числе со стороны России, согласно двустороннему соглашению о безопасности. Он подчеркнул, что эти договоренности будут оставаться в силе и после завершения конфликта в регионе. Вся ситуация выделяет сложность внешнеполитических взаимоотношений и привлекает внимание к реальности геополитической обстановки.