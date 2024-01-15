Премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

Премьер-министр Дании, Метте Фредериксен, стала центром внимания в связи с недоразумением на ее официальной странице в Instagram. В попытке выразить свое почтение новому королю Дании, Фредерику X, она ошибочно прикрепила фотографию норвежского королевского дома вместо датского. Ошибку заметили журналисты, и исправление тега заняло примерно полчаса.

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Событие произошло в связи с восхождением Фредерика X на престол 14 января, после отречения его матери, Маргрете II, которая руководила государством в течение 52 лет. Церемония отречения 84-летней монархини состоялась в королевском замке Кристиансборг в присутствии членов государственного совета. Этот инцидент добавил красочный эпизод к важному событию в истории датской монархии.