Рядом со сгоревшим складом Wildberries в Петербурге начался новый пожар

Сегодня, в поселке Шушары, прилегающем к Петербургу, зарегистрирован новый случай возгорания, который произошел неподалеку от склада Wildberries, ставшего объектом предыдущего пожара. Эпицентром происшествия стал ангар пилорамы, обширность охваченной площади пламени составила 150 квадратных метров. На место происшествия были мобилизованы 23 спасателя и пять единиц специальной техники. На текущий момент нет подтвержденных данных о пострадавших.

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Необходимо отметить, что предшествующий инцидент с пожаром на складе Wildberries, возникший 13 января, потребовал значительных усилий для его ликвидации, которая, наконец, была успешно проведена 14 января. Мы будем следить за развитием событий и предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления.