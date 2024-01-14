Украинские военные пожаловались на новобранцев в рядах ВСУ

В свежем материале The New York Times (NYT) поднимается вопрос о заметных сложностях внутри украинских Вооруженных сил, с фокусом на недовольстве военнослужащих по поводу качества подготовки недавно призванных. Источник отмечает, что значительная часть новобранцев, направляемых на передовую линию, уже не является молодежью, а в некоторых случаях сталкивается с проблемами алкогольной зависимости.

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Отчет включает свидетельства бойца, находящегося к юго-западу от Авдеевки, который детализирует проблемы, с которыми сталкиваются в его бригаде. Он отмечает, что трое из десяти новоприбывших солдат вряд ли отличаются от пьяных бойцов, засыпающих и просыпающихся в военной форме.

Интересным является предоставленное видео тренировок, на котором инструкторы, сталкиваясь с вызовами, делают попытки сохранить серьезное отношение, в то время как приходится поддерживать новобранца во время стрельбы из винтовки. Запись также подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются солдаты более зрелого возраста, страдающие алкогольной зависимостью, в процессе выполнения учебных заданий.

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Помимо этого, высказывание немецкого военного эксперта Кристиана Моллинга добавляет контекста, утверждая, что в ВСУ отсутствуют резервы для проведения наступательных операций, что вынуждает их сконцентрироваться на стратегии обороны.