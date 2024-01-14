ХАМАС заявило о намерении лечить заложников поступающими палестинцам лекарствами

Усама Хамдан, представитель ХАМАС в Ливане, раскрыл информацию, что Израиль предложил предоставить необходимые лекарства заложникам в секторе Газа. Важно подчеркнуть, что в ответ на это предложение Хамдан поднял вопрос о том, что заложники будут лечиться исключительно медикаментами, поступающими палестинскому народу. Он также выразил обеспокоенность тем, что в период лечения израильские военные продолжают атаковать заложников, применяя бомбардировки.

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Помимо этого, Хамдан выразил благодарность Катару за поставку лекарств в Газу, подчеркнув остроту ситуации с нехваткой медицинских препаратов в регионе.

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В контексте общих событий премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, определил контроль над границами палестинского анклава с Египтом как неотъемлемое условие для завершения военных действий против ХАМАС в секторе Газа.