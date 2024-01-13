Командование ВСУ заявило об острой нужде в американских штурмовиках

Генерал Александр Сырский, руководящий Сухопутными войсками украинской армии, выразил настоятельную потребность в получении военной помощи от Соединенных Штатов, особенно в виде штурмовиков A-10 Thunderbolt и самолетов с крылатыми ракетами, способных выполнять атаки на большие расстояния. В беседе с Reuters генерал подчеркнул, что, несмотря на свой возраст, A-10 Thunderbolt остается неотъемлемым элементом военной техники, предназначенным для эффективного поражения наземных целей и предоставления неоценимой поддержки для пехоты.

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Сырский выразил обеспокоенность задержкой в предоставлении военной помощи со стороны американского правительства, подчеркнув неотложную необходимость этих военных ресурсов в свете возрастающей угрозы со стороны российских войск. Помимо A-10, генерал высказал запрос на получение ударных вертолетов, таких как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk, рассматривая их как критически важные средства для украинских вооруженных сил в противостоянии с сильно вооруженной российской армией.

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В контексте обострения ситуации в декабре, когда Сырский предупредил о наступлении российских войск по всец линии специальной военной операции, важно отметить, что президент Зеленский выдвинул военные цели на 2024 год, включая проведение "марша на Крым". Эти шаги подчеркивают необходимость активной и эффективной международной поддержки для Украины в текущей напряженной обстановке.