Российский посол отверг причастность Москвы к протестам фермеров в Германии

Посол России в Берлине, Сергей Нечаев, в своем официальном заявлении на сайте российского дипломатического представительства в Германии тщательно опроверг обвинения в участии России в организации протестов фермеров в Германии. Нечаев отметил, что официальные представители ФРГ не должны связывать текущие протесты с якобы финансируемыми Россией "кампаниями дезинформации" в социальных сетях.

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Дипломат категорически заявил, что такие обвинения являются далекими от реальности, а протесты фермеров в Германии следуют из антироссийских санкций, которые, по его мнению, сказались как бумеранг, ударив по экономике и интересам Германии. Нечаев подчеркнул, что эти санкции ощутили как обычные граждане ФРГ, так и предприятия страны.

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Заявление появилось после предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России, Дмитрия Медведева, о возможном "майдане" в Берлине из-за забастовок фермеров. Медведев подчеркнул, что украинская помощь может оказать влияние на политическую стабильность в Германии, выражая сомнения в устойчивости канцлера Олафа Шольца у власти при продолжении этой помощи.