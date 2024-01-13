Министерство обороны России рассказало о сбитых за неделю украинских самолетах

На прошлой неделе, согласно официальному заявлению Министерства обороны России, Воздушно-космические силы (ВКС) совершили успешные операции против украинских воздушных средств и средств противовоздушной обороны (ПВО). В результате этих действий были сбиты несколько украинских самолетов, включая Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8.

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Кроме того, сообщается о уничтожении 35 реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шести противокорабельных ракет "Нептун", двух авиационных управляемых ракет "MALD" и 161 беспилотного летательного аппарата.

Министерство обороны подчеркнуло, что за неделю российские военные провели 23 групповых удара в зоне специальной военной операции (СВО) с использованием высокоточного оружия воздушного и морского базирования. Среди используемых средств были гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты.

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Эта информация представляется как часть обширной военной кампании, сопровождаемой применением различных типов вооружений, подчеркивая активность российских военных в рамках проводимой специальной военной операции.