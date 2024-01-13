Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемых ракет MALD

Министерство обороны России предоставило подробности об успешных действиях российских вооруженных сил в течение последней недели в ходе специальной военной операции (СВО). За это время, Воздушно-космические силы и средства противовоздушной обороны проявили выдающуюся эффективность, нейтрализовав две авиационные управляемые ракеты MALD и предотвратив атаки со стороны самолетов Su-27 и Su-25, а также вертолета Ми-8 ВВС Украины.

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Помимо этого, было успешно предотвращено действие 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шести противокорабельных ракет «Нептун» и 161 беспилотного летательного аппарата. В контексте прошлых событий на донецком направлении следует отметить, что российские вооруженные силы уничтожили чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire, приведя к серьезным потерям для противника в виде более 1675 военнослужащих, танков, бронированных машин, автомобилей и орудий полевой артиллерии.