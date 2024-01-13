В Астане снесли памятник Назарбаеву

На территории Национального университета обороны в Астане был проведен демонтаж памятника бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, как сообщает Vlast.kz, ссылаясь на официальное заявление Министерства обороны республики.

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По официальной версии ведомства, демонтаж связан с переименованием данного военного учебного заведения, которое ранее было наименовано в честь Нурсултана Назарбаева. Согласно принятому решению, памятник первого президента Казахстана временно размещен в помещении министерства обороны, после чего его планируют установить в Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил.

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Это действие вписывается в более широкий контекст, где Министерство транспорта Казахстана также выдвинуло предложение изменить русскоязычные названия нескольких железнодорожных станций, включая вокзал имени Назарбаева. Ожидается также переименование вокзала Уральска на Орал. Предложения эти становятся частью общего процесса пересмотра наименований объектов в стране.