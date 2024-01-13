Атака ВСУ повредила три автомобиля в российском регионе

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области три автомобиля получили повреждения. Это произошло в селе Козинка Грайворонского округа, где, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, были использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Глава области выразил обеспокоенность по поводу нападения на мирных жителей, отметив, что благодаря защите не было пострадавших.

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Согласно информации, за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели более десяти обстрелов территории Белгородской области. В частности, по словам губернатора, в Белгородском районе пять раз произошли обстрелы из гранатомета, а также было зафиксировано нападение на село Устинка с использованием дрона-камикадзе.

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Гладков подчеркнул, что оперативные службы активно действуют на месте происшествия. Это происходит в контексте начала специальной операции в Донбассе, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года в ответ на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи. Такие инциденты могут привести к усилению военных действий в приграничных регионах.