Бывший генсек НАТО назвал Украину бастионом против России

В свежей статье для Foreign Affairs бывший генсек НАТО, Андерс Фог Расмуссен, совместно с главой офиса украинского президента, Андреем Ермаком, обсуждают перспективы Украины после возможного вступления в Европейский союз (ЕС). Они выражают убеждение, что усилия в этом направлении могут превратить Украину в не просто процветающую страну, но и важную опору против автократической и агрессивной России.

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Авторы анализируют, что членство Украины в ЕС будет играть ключевую роль в сдерживании России и гарантировать безопасность Киева. Важно подчеркнуть, что они не рассматривают это как полноправную замену возможному вступлению в НАТО.

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Они предупреждают о потенциальных катастрофических последствиях для мирового порядка в случае прекращения военной поддержки Украины, подчеркивая, что такой шаг может стать началом распада международной системы. Их аргументация уделяет внимание не только стратегическим выгодам, но и глобальным последствиям возможных сценариев развития событий.