В Госдуму внесли проект закона о праве судимых иностранцев служить в армии

Тульский областной парламент предложил внести в Государственную Думу законопроект, который касается важного аспекта - возможности для судимых иностранцев вступать в российские Вооруженные Силы. Этот законопроект, доступный на портале законодательной деятельности Госдумы, стремится уравнять права иностранных граждан с правами россиян, имеющих судимость. Однако на сегодняшний момент законодательство не урегулировано в этом аспекте для иностранцев.

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Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что предлагаемые изменения направлены на расширение возможностей формирования состава Вооруженных Сил России. В пояснительной записке они подчеркивают, что привлечение граждан из числа иностранцев с судимостью, готовых искупить свою вину перед государством, является стратегически важным шагом, который будет способствовать достижению целей специальных военных операций.

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Этот закон также контекстуализируется в свете того, что в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность призывать граждан со снятой судимостью в рамках мобилизации, однако только в случае определенных тяжких преступлений.