Россия объявила в розыск поддержавшего Украину бывшего топ-менеджера банка

Министерство внутренних дел России начало розыск бывшего вице-президента Газпромбанка, Игоря Волобуева, после того как его внесли в реестр иноагентов. Этот шаг был предпринят после того, как Волобуев высказывался против проведения военной операции и присоединился к Вооруженным силам Украины. Минюст внес его в список иностранных агентов, обвиняя в распространении материалов и сообщений иностранных агентов.

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Также стало известно, что 9 января МВД России переобъявило в розыск бывшего главу ЮКОСа, Михаила Ходорковского, также внесенного в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Подробности уголовного дела не раскрыты, но предыдущая карточка розыска была изъята после дела 2015 года.

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Действия правительства вызывают дополнительные вопросы о политической обстановке и возможном использовании правоохранительных органов в целях преследования оппозиционно настроенных лиц.