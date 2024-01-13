Австрия разрешила провести выборы президента России

Министерство иностранных дел Австрии утвердило проведение выборов президента России в Вене и Зальцбурге. В соответствии с вербальной нотой от 12 января, австрийские власти согласились на реализацию этого мероприятия на территории российских дипломатических представительств. Посольство России в Вене подчеркнуло получение официального согласия, а также опубликовало данную информацию в своем Telegram-канале.

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Выборы, назначенные на март 2024 года, будут доступны для граждан России в здании посольства в Вене и генконсульства в Зальцбурге с 8:00 до 20:00 по местному времени. Этот формат голосования раскрывает новаторский подход, поскольку впервые в истории страны выборы президента продлятся с 15 по 17 марта.

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Председатель Центральной избирательной комиссии, Элла Памфилова, подчеркнула, что эти выборы пройдут в сложной геополитической обстановке. Также стоит отметить, что нынешний президент России, Владимир Путин, уже объявил о своем участии в предстоящих выборах.