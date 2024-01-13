Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Ришин Сунак объявил о выделении исторически крупного пакета военной помощи Украине на 3,2 миллиарда долларов в 2024 году. Помимо этого, Великобритания предоставит дополнительные 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на военные нужды в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем предыдущие два года.

реклама

Значительная часть этой суммы, примерно 255 миллионов долларов, будет направлена на закупку и производство военных дронов. Это сделает Великобританию ключевым поставщиком данного вида техники для Украины.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Премьер также подпишет "историческое соглашение" в области оборонного сотрудничества с президентом Зеленским в ходе своего официального визита в Киев. Этот документ закрепит существующие меры поддержки, предоставляемые Лондоном Киеву в последние годы, укрепляя оборонное взаимодействие между странами.