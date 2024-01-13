Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Премьер Великобритании Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

реклама

Премьер-министр Великобритании Ришин Сунак объявил о выделении исторически крупного пакета военной помощи Украине на 3,2 миллиарда долларов в 2024 году. Помимо этого, Великобритания предоставит дополнительные 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на военные нужды в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем предыдущие два года.

реклама

Значительная часть этой суммы, примерно 255 миллионов долларов, будет направлена на закупку и производство военных дронов. Это сделает Великобританию ключевым поставщиком данного вида техники для Украины.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Премьер также подпишет "историческое соглашение" в области оборонного сотрудничества с президентом Зеленским в ходе своего официального визита в Киев. Этот документ закрепит существующие меры поддержки, предоставляемые Лондоном Киеву в последние годы, укрепляя оборонное взаимодействие между странами.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
21
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
6
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
11
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
1
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
+
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
158
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
162
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
115
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
34
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
108
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
32
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

deema35
04:01
Вот так всегда, сначала написали ИИ на свою голову, а потом стали думать а не лишит-ли он нас работы. Надо было думать об этом до того как ИИ изобретать.
Программисты и других специалисты IT-индустрии опасаются, что ИИ лишит их работы
Roman Varnakov
03:51
Очевидно 100 микроватт для смартфона потребляющего сотни милливатт будет маловато.
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
Ярослав Павловский
03:41
Эта "новость" уже с очень длинной бородой из серии де-жа-вю или день сурка!😱 Полгода назад на этом-же сайте я читал эту-же самую "новость"!!!☝🏻
Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
pecados
03:35
Н-да. Тяжёлый случай в ваших рассуждениях
Почему цены на компьютерные комплектующие и видеоигры продолжат свой рост
Константин Крестов
03:12
Самое забавное, что продукция AMD - как раз то что нужно (особенно в контексте запросов б/у-зеонщиков): достаточно мощно, прохладно-непрожорливо, доступно, недорого.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
DIP48
03:03
Не совсем понятно количественное сравнение серии разных модификаций StuH и всего лишь одной модели CУ-122. Тогда сравнивайте и всё семейство СУшек на базе Т-34
Сравнение боевой эффективности: Советская СУ-122 против немецкой StuG III
Артём Николаев
02:51
Хороший прикол, но биток гуляет аналогичным образом ко всем валютам. И даже если его цену в банках тушёнки измерять, картина не сильно поменяется.
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
Alexander Tikhonov
02:49
Давно пора такие аккумуляторы на телефоны ставить. Разговаривать приходится много: устало одно ухо - приложил ко второму, заболело второе - говоришь по третьему уху.
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
coth
02:44
Под ТЦ огромная парковка. У ОКО огромная наземная парковка. И практически под каждым комплексом своя подземная парковка. Плюс 7 станций на 6 линиях. Никто не мешает на метро доехать.
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Игнат Демидович
02:36
Как вы задрали собирать этот хлам на Xeon . Пошел купил проц от АМД на примере Ryzen 5 3600x . Ты хотя бы сможешь его гнать . Даже бомж из подвала сможет собрать денег на бу резань . И с остальным так...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем