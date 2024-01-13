На Украине обвинили в коррупции бывшее руководство Минобороны

Два бывших высокопоставленных служебных лица из Министерства обороны Украины оказались в центре следствия по делу о коррупции. Им предъявляют обвинения в причастности к воровству средств при проведении закупок для Вооруженных сил Украины. Детали раскрывают, что анализ контрактов на поставку военной формы, проведенный заместителем министра обороны Дмитрием Клименковым, выявил использование схем прямых договоров и единоличного принятия решений в начале 2023 года.

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Клименков также подчеркнул, что оба подсудимых, ранее занимавшие высокие посты в Министерстве обороны, находятся в настоящее время под следствием. Один из них ранее занимал позицию заместителя министра обороны. Расследование данного случая связано с делом львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, который обвиняется в причинении ущерба Минобороны Украины более чем на миллиард гривен из-за коррупционных схем при закупке одежды и белья для ВСУ.

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В ответ на коррупционный скандал, произошедший 9 января, Минобороны Украины объявило о расторжении всех контрактов с компаниями Игоря Гринкевича. Этот инцидент подчеркивает нарастающую проблему коррупции в военном секторе и необходимость принятия эффективных мер для обеспечения прозрачности и честности в оборонных закупках.