В Молдавии выразили сожаление из-за решения России закрыть въезд ряду граждан

Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление по поводу решения России закрыть въезд для граждан страны. Игорь Захаров, официальный представитель молдавского МИД, отметил, что данное решение вызывает сожаление со стороны Кишинева.

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"Решение Российской Федерации вызывает сожаление", - подчеркнул Захаров. Он также подчеркнул, что Молдавия остается приверженной противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям, направленным против безопасности и суверенитета страны.

В ответ на эти действия, Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария, выразив протест в связи с недружественными шагами со стороны Кишинева. Обеспокоенность со стороны российского дипломатического ведомства была вызвана информацией о подготовке Молдавией своей территории для размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Эти события становятся частью напряженной дипломатической динамики между странами, акцентируя сложность текущей геополитической обстановки в регионе.