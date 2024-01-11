Российские полицейские попались на оформлении фальшивых документов мигрантам

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД оперативно задержали двух участковых полицейских из Кировского района, обвиняемых в организации незаконного миграционного канала. Согласно информации, полученной из Telegram-канала Mash, эти сотрудники полиции действовали как организаторы незаконного миграционного потока.

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Длительность их преступной деятельности охватывала три года, в течение которых они предоставляли поддельные документы иностранным гражданам, обеспечивая им таким образом возможность находиться на территории России. Взамен за свои услуги силовики получали финансовое вознаграждение от мигрантов.

По данным источника, в результате проведенных обысков в жилищах задержанных полицейских, УСБ изымает дополнительные улики, которые могут служить доказательством совершенных преступлений. В связи с этим инцидентом, ведется внутреннее расследование внутри полицейских структур.

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Этот случай стал частью ряда коррупционных скандалов в полицейских рядах города. Ранее был объявлен розыск двух майоров из Петербурга, уличенных в афере с незаконным завладением квартирой местного жителя. Кроме того, УСБ находится в поиске начальника уголовного розыска Московского района города Мукучяна и его подчиненного Коновалова. Общественность ожидает дальнейших разъяснений и широкого освещения этого скандального инцидента.