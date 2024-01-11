Небензя заявил о распространении США ложной информации о ракетах из КНДР

В своем официальном заявлении, постпред России при ООН, Василий Небензя, высказал протест в адрес США, обвинив их в распространении заведомо ложной информации о применении Россией ракет из Северной Кореи, не предупредив при этом своих союзников.

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Тем временем, глава Министерства иностранных дел Словакии, Юрай Бланар, отметил отказ страны подписать заявление, осуждающее предполагаемые поставки ракет из КНДР в Россию. Бланар подчеркнул, что Словакия готова рассмотреть данное заявление только при предоставлении "убедительных фактов" о таких поставках, подчеркивая недостаток достоверных доказательств.