Артемий Лебедев назвал преимущество России перед США

Экспертный взгляд Артемия Лебедева на преимущества России перед США в последнем обзоре новостей вызывает внимание. Блогер и дизайнер, выступая в популярном блоге на "ВКонтакте", обратил внимание на отсутствие эффективной системы уборки снега в Соединенных Штатах. Его комментарии по поводу инцидента с застрявшим водителем в лесу подчеркивают, по его мнению, недостаточные меры по обеспечению безопасности на дорогах из-за неудовлетворительной работы по уборке снега в США. "Это тебе не у нас, где просто расчищают на сотни километров трассы. В Америке выпал снег — жди весны", — подчеркнул он.

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Помимо этого, Лебедев выделил и другие преимущества России. Согласно его высказываниям, в России доступ к медицинской помощи, будь то платной или бесплатной, остается доступным для всех желающих. Также он отметил, что Россия является страной с доступным и высококачественным интернетом, что, по его словам, является редкостью "мало где в мире".