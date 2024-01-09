ОАЭ посоветовали Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу израильского премьера Биньямина Нетаньяху о выделении пособий палестинским рабочим и посоветовал обратиться за финансовой поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно информации от Axios, данное предложение было сделано в ходе их беседы. Следует отметить, что сам Израиль ограничил въезд палестинским трудящимся после инцидента с атакой ХАМАС 7 октября.

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Источник также подчеркнул, что предложение президента ОАЭ вызвало удивление со стороны израильского премьера. Этот эпизод становится частью сложной дипломатической сцены в регионе Ближнего Востока. Важно добавить, что администрация президента США Джо Байдена, в соответствии с предыдущими отчетами, активно предпринимает усилия для предотвращения возможного военного конфликта между Израилем и движением "Хезболла".