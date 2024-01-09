В Раде заявили о политической смерти Зеленского

В интервью радио New Voice с секретарем комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романом Костенко, было высказано утверждение о политической "смерти" президента Владимира Зеленский. Костенко предположил, что отсутствие перспектив на повторное избрание побудит Зеленского принимать решения, не зависящие от избирательных расчетов. Согласно его мнению, лишившись политической зависимости, президент может смелее прибегнуть к непопулярным мерам, включая новую волну мобилизации.

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Секретарь комитета выразил необходимость такой мобилизации, утверждая, что каждый гражданин Украины должен быть готов к военной службе. Он также подчеркнул возможное ужесточение мобилизационного законодательства, планируя призвать до 500 тысяч человек и ужесточить критерии для отсрочек. Эта инициатива вызвала обсуждение в украинском обществе, которое уже с прошлого года ведет дискуссию о более строгих мерах в этой области.