В Белгороде объявили ракетную опасность

Из-за ракетной опасности в Белгородской области, о которой информировала мэрия через Telegram-канал, сегодня гражданам было настоятельно рекомендовано сохранять пребывание в домах и избегать близости к окнам. Губернатор Вячеслав Гладков призвал тех, кто находится на улице, по возможности найти укрытия или безопасные места.

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По последним данным, 5 января средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" над территорией Белгородской области. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, пояснил, что эти модернизированные ракеты, базирующиеся на системе "Град", обладают дозвуковой скоростью полета и отчетливо видны на радиолокационных станциях.

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Это подчеркивает серьезность происходящего, требуя от граждан строгого соблюдения предосторожности и рекомендаций для обеспечения их личной безопасности.