На Западе указали на неэффективность санкций против российских технологий

Газета La Nouvelle Tribune отмечает, что несмотря на введенные многочисленные санкции и ограничения, российская экономика продемонстрировала устойчивость, удерживаясь на плаву. Издание подчеркивает, что Россия играет роль эталона в сфере технологий, и даже при наличии международных санкций российские инновации успешно реализуются, особенно в регионах Южной Америки и Африки.

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Отмечается, что российская экономика не только справляется с вызовами санкций, но и проявляет рост, в частности в технологическом секторе. Издание указывает на высокую ценность российских технологических разработок, которые остаются востребованными за пределами границы России.

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Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о том, что страна активно сокращает свою технологическую зависимость от Запада. Путин отметил, что в результате воздействия внешних факторов российские производители получили возможность развивать свое производство, что способствует укреплению экономической самостоятельности страны.