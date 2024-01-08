Кличко задекларировал особняк в Гамбурге

Мэр Киева, Виталий Кличко, заявил о владении особняком в Гамбурге площадью 750 квадратных метров, стоимостью более 227,6 миллиона гривен, который он получил в декабре 2023 года в виде выплаты долга от зарегистрированной в Соединенных Штатах компании, ранее принадлежавшей его брату Владимиру. Согласно данным издания "Страна.ua", несмотря на передачу недвижимости в декабре 2023 года, Кличко стал ее владельцем уже в мае предыдущего года. Уточняется, что особняк был приобретен мэром до того, как он занял пост градоначальника украинской столицы.

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Важным аспектом новости также является эпизод, когда Виталий Кличко в прямом эфире телеканала "Киев24" оказался в затруднительной ситуации, обсуждая состояние киевского метро после подтопления. В ходе беседы в аварийном тоннеле мэр внезапно замолчал, создав паузу в 12 секунд и выглядя растерянным. Этот инцидент привлек внимание общественности и вызвал вопросы относительно его реакции на кризисные ситуации.