В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета

Бельгия выдвигает Дидье Рейндерса, европейского комиссара по юстиции, на пост генерального секретаря Совета Европы, как сообщает Le Soir. Решение о кандидатуре ожидается до 10 января, а выборы генсека намечены на июнь. Сообщается, что Рейндерс, если будет избран, возможно, возьмет отпуск в Еврокомиссии для участия в выборной кампании.

реклама

Ранее Рейндерс планировал возглавить избирательный список бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент, но эта задача была передана Шарлю Мишелю. В свою очередь, издание Politico предполагает, что Виктор Орбан из Венгрии может стать преемником Мишеля в роли главы Евросовета, основываясь на его возможном статусе лидера страны-председателя ЕС.