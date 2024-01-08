Германия разрешит Британии поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии

В ходе визита в Израиль, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о возможном разрешении для Великобритании поставлять истребители Eurofighter Саудовской Аравии. Важность данного согласия обусловлена вкладом Саудовской Аравии в обеспечение региональной безопасности. Глава МИД выразила признание за перехват ракет хуситов, направленных в сторону Израиля, считая этот вклад значимым для стабильности региона.

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Анналена Бербок подчеркнула, что в связи с этим правительство Германии не возражает против поставок военной авиации Саудовской Аравии со стороны Великобритании. Это имеет стратегическое значение, учитывая региональные динамики и влияние Саудовской Аравии в поддержании стабильности.

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Стоит отметить, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также направляется в Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в секторе Газа и в Красном море. План его двухдневного визита с 7 по 8 января предусматривает встречи с ключевыми представителями, включая министра иностранных дел Фейсала бен Фархана Аль Сауда и генерального секретаря Совета сотрудничества государств Персидского залива Джассима Мухаммеда аль-Будайви. Это обсуждение событий в регионе подчеркивает актуальность дипломатических усилий и стратегическую роль ключевых государств в поддержании мира и безопасности.